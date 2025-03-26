İkinci devreye iyi başlamasına rağmen sonradan inişli – çıkışlı bir grafik ortaya koyan kırmızı siyahlı temsilcimiz, play-off yolunda önemli ve zor bir maça çıkacak.

Deplasmanda konuk olacağı lider karşısında sahaya galibiyet için çıkacak olan Van ekibi, hem üst üste 3. maçını kazanmayı hem de lider ile arasındaki puan farkına azaltmak istiyor.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, bugün oynayacağı karşılaşma için son hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

KARŞILAŞMA BUGÜN OYNANACAK

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, bugün (26 Mart Çarşamba), saat 14.00’te Serik İsmail Oğan Stadında lider Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ CANLI YAYINLANACAK

Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor-Artı Değer Van Spor FK karşılaşmasının yayıncı kuruluşu da belli oldu. Sporseverlerin merakla beklediği maç TRT Kurdi ekranlarında canlı yayınlanacak.

Kırmızı siyahlı temsilcimiz 15 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet ile 51 puan toplayıp 5. sırada yer alırken, ev sahibi Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor ise 18 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet, 61 puan ile lider durumda bulunuyor.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK ilk devre karşılamasında sahasında Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor’a 2-1 mağlup olmuştu.