Vanspor kongresini gerçekleştirdi. Kongrede Erol Temel başkanlığa seçildi. Ayrıca Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri de belirlendi.

Kongreye katılanlar önemli mesajlar verdi.

TAKVA, “VANSPOR, BU ŞEHİR İÇİN ÖNEMLİ BİR DEĞERDİR VE DESTEKLENMELİDİR”

Kongrede konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Necdet Takva, kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, “Vanspor’un kongresini ve yeni yönetimini tebrik ediyorum. Yapılan tüm baskılara rağmen genel kurulun devam etmesi son derece kıymetlidir. Vanspor, bu şehir için önemli bir değerdir ve desteklenmelidir.” ifadelerini kullandı.

ASLAN, “HEDEFİMİZ OLAN SÜPER LİG İÇİN BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİYİZ”

Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Memet Aslan ise Vanspor’un Van’ın ortak değeri olduğunu vurgulayarak, “Geçtiğimiz sezon önemli bir başarı elde edildi ve takım bir üst lige yükseldi. Bundan sonra da tüm Vanlılar olarak Vanspor’u desteklemeye devam etmeli, hedefimiz olan Süper Lig için birlikte mücadele etmeliyiz.” dedi.

“BU BAŞARI HEPİMİZİN”

Kongrede söz alan Van Dernekler Federasyonu Onursal Başkanı Mehmet Fatih Yağız, Vanspor’un Erol Temel başkanlığında 1. Lig’e yükseldiğini hatırlatarak, “Taraftarlarımız gece gündüz Vanspor’un yanında oldu. Bu süreçte emek veren başkanımıza ve yönetimine destek olunması gerekir. Bu başarı hepimizindir.” şeklinde konuştu.

ŞEVLİ, “VANSPOR GENÇLERİMİZİN GELECEĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİDİR”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Cemalettin Şevli de yaptığı konuşmada, Vanspor’un gençlerin geleceği açısından önemli olduğunu belirterek, “Altyapısı güçlü, mali yapısı sağlam bir Vanspor, şehrimizin onurudur. Vanspor’u her şeyin önüne koyan Başkan Erol Temel’i tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

KOSGEB Van İl Müdürü Bilal Emre Yörük ise kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, Vanspor’un daha büyük başarılara imza atması temennisinde bulundu.

ARAS, “VANSPOR VAN’IN ONURUDUR”

MÜSİAD Van Şube Başkanı Abdullah Aras, Vanspor’un Van’ın gururu olduğunu vurgulayarak, “Bu kongrenin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini temenni ediyorum. Vanspor’a emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

GELİR-GİDER TABLOSU AÇIKLANDI

Kongrede kulübün 30 Haziran 2025 – 11 Ocak 2026 tarihleri arasındaki gelir-gider tablosu da açıklandı. Buna göre;

GELİRLER:

Sponsorluk gelirleri: 157 milyon 391 bin TL

Bilet, bağış ve diğer gelirler: 19 milyon 49 bin TL

Başkan ve yönetim katkıları: 108 milyon 777 bin TL

TFF gelirleri: 4 milyon 532 bin TL

Store gelirleri: 843 bin TL

GİDERLER:

Futbolcu ve teknik ekip ödemeleri başta olmak üzere,

Seyahat, konaklama, tesis giderleri,

Mahkeme, vergi, SGK ve diğer harcamalarla birlikte,

kulübün belirtilen dönemdeki toplam gelir ve giderinin 290 milyon 584 bin TL olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Başkan Erol Temel’in bu sezon kulübe yaklaşık 100 milyon TL bağışta bulunduğu da belirtildi.

Kongre, teşekkür konuşmaları ve yeni yönetimin tanıtılması ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.