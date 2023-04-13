Cumartesi günü saat 15.00'te sahasında lider Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek olan Kırmızı-Siyahlı ekip, güçlü rakibini mağlup ederek, puanını 66'ya yükseltmek ve liderle arasındaki puan farkını 2'e indirmek istiyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı Ankara Demirspor ile 2-2 berabere kalan ve şampiyonluk yolunda önemli 2 puan kaybeden Van temsilcisi, sahasında oynayacağı zorlu maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Lider Kocaelispor maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Kırmızı- Siyahlı takım, zorlu maçı kazanarak, istikrarlı gidişatını sürdürmek istiyor. Grubunda oynadığı son 18 lig maçında 14 galibiyet ve 4 beraberlik alan Van temsilcisi bu periyotta 46 puan topladı. Son haftalarda istikrarlı bir performans ortaya koyan Van temsilcisi, takdirleri toplamaya devam ediyor.

İlk devrenin son haftalarında ortaya koyduğu başarılı çıkışı, ikinci devrede oynadığı maçlarda da sürdüren Kırmızı- Siyahlı takım, bu gidişatını Cumartesi günü Kocaeli temsilcisi karşısında da sürdürmek istiyor. 31 lig maçında 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kırmızı- Siyahlı takım, bu periyotta fileleri 43 kez havalandırırken, kalesinde ise 20 gol gördü.

Kırmızı- Siyahlılar sahasında Kocaelispor'u mağlup ederek, istikrarlı gidişatını sürdürmek istiyor. Ümit Bozkurt teknik sorumluluğunda Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde, Kocaelispor maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Vanspor, Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda Cumartesi günü saat 15.00'te oynayacağı mücadeleden 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor.

GRUPTA ZORLU MAÇLAR

Öte yandan Vanspor'un grubunda 63 puan +32 averajla ikinci sırada bulunan Bucaspor 1928, deplasmanda Fethiyespor'a konuk olurken, 62 puan +26 averajla dördüncü sırada bulunan 1461 Trabzon FK ise, Sarıyer'i konuk edecek. 62 puan +24 averajla beşinci sırada yer alan İskenderunspor, 59 puanla bir altında yer alan Ankara Demirspor'u misafir ederken, Karacabey Belediyespor ise Etimesgut Belediyespor'u ağırlayacak.

Zonguldak Kömürspor, Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nü misafir ederken, Serik Belediyespor ise Adıyaman FK'nın ligden çekilmesinden dolayı 3-0 hükmen galip sayılacak. Kırklarelispor, sahasında Balıkesirspor ile karşı karşıya gelirken, Kastamonuspor ise Diyarbekirspor'un ligden çekilmesinden dolayı 3-0 hükmen galip sayılacak bir diğer takım olacak. Gruptaki son maçta Uşakspor, Pazarspor deplasmanında puan veya puanlar arayacak.

Van Bölge Gazetesi