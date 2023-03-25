Ligin 28. haftasında sahasında ligin güçlü takımlarından Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya gelen Vanspor, zorlu mücadeleyi 2-0 kazanarak, istikrarlı çıkışını sürdürdü. Vanspor, Bursa temsilcisini de eli boş göndererek yenilmezlik serisini 15 maça çıkararak yeni bir rekora imza attı. Vanspor aldığı bu galibiyetle puanını 58'e çıkararak, lideri takibini sürdürdü.

Vanspor, Ümit Bozkurt teknik sorumluluğunda sahaya; Haydar Yılmaz, Furkan Saki, Erkul Küçük, Utku Şen, Emrah Tacir, Uğur Adem Gezer, Hasan Bilal, Emre Oymak, Şerif Doğan, Sedat Komi ve Barış Sağır onbiri ile çıktı. Karacabey Belediyespor ise, Mehmet Ak teknik sorumluluğunda sahaya; Veysel Sapan, Ömer Kuşan, Hakan Demir, Kadir Turhan, Abdullah Dıjlan Aydın, Mustafa Diler, Fatih Aktay, Onur Karakabak, Ulaş Zengin, Sadık Arda Yılmaztürk ve Devrim Taşkaya onbiri ile çıktı.

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayan zorlu mücadeleyi; Yalçın Taşkınfurat, Sedat Etik, Vedat Demir ve Ertuğrul Kösterelioğlu hakem dörtlüsü yönetti.

Vanspor 25. dakikada Hasan Bilal'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı Vanspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. 63. dakikada Vanspor Hasan Bilal'in golüyle durumu 2-0 yaptı. Maç Vanspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Van Bölge Gazetesi