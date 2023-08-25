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WanHaber - ÖZEL

TFF 2. Lig’de zorlu maraton, bu hafta sonu oynanacak olan maçlarla başlayacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Van Spor FK, ilk hafta maçında Bucaspor'a konuk oluyor.

Kamp dönemini Erzurum'da geçiren temsilcimiz Van Spor, bu kapsamda 4 hazırlık maçı oynadı. Oynadığı maçlarda 1 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Van Spor FK, ligin ilk maçında Bucaspor karşısında galibiyet alarak lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Van Spor, yaz transfer döneminde kadrosunu büyük ölçüde yenilerken, rakip Bucaspor da bir dönem Galatasaray forması giyen Yasin Öztekin ve geçtiğimiz yıllarda Trabzonspor forması giyen Sefa Yılmaz gibi önemli transferleri kadrosuna kattı.

Futbol severler tarafından ilgi ile takip edilecek maçta, yeni transferlerin performansları merakla bekleniyor.

Van Spor FK, bugün bu maçın hazırlıklarını tamamladıktan sonra yarın İzmir’e uçacak ve maç saatini bekleyecek.

Pazar günü saat 20:00'de Yeni Buca Stadı'nda oynanacak karşılaşma büyük heyecana sahne olacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Bucaspor 1928 ile Van Spor FK arasında oynanacak olan maçta görev alacak hakemler belli oldu. Buna göre müsabakada Oğuzhan Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Sefa Özcan ve Emrah Akkaya yapacak. Maçta 4. hakem olarak da Melih Aldemir görevli olacak.

STAD:Yeni Buca Stadı

TARİH: 27 Ağustos Pazar

SAAT: 20:00

Haber: Mehmet Salih GİYCİ