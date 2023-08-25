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Yıllardır eğlence sektöründe yerli ve yabancı turistlere hizmet eden Festa Clup, Van’ın ilk ve tek eğlence gemisini yaptı. Yaklaşık iki hafta önce Van Gölü sularına inen Calypso_B isimli gemi, İranlılar başta olmak üzere yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyor. 250 kişi kapasiteli ve 4 kattan oluşan gemide disko, oturma kabinleri, mutfak ve wc yer alıyor.

12 yıldır eğlence sektöründe hizmet verdiğini belirten Festa Clup yöneticilerinden Emrah Aşan, Calypso_B ismini verdikleri geminin kardeşinin hayali olduğunu ifade ederek, “Kardeşim iki yıl önce Van Gölü’nde eşi benzeri olmayan bir eğlence teknesinin hayali olduğunu söyledi.

Ayrıca bizim Van Gölü gibi bir değerimiz var ama ne yazık ki şimdiye kadar bu değerimizden yeterince faydalanamıyorduk. Bu nedenle harekete geçtik ve hem ilimizi ziyaret eden İranlı misafirlerimizi Van Gölü ile buluşturmak adına hem de kardeşimin hayalini gerçekleştirmek adına Van’ın ilk ve tek eğlence gemisini yaptık ve Van Gölü’nde gemi turu turizmini başlattık” dedi.

İranlılar başta olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin gemiye olan ilgilerinin memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Aşan, “Gemi de canlı müzik, disko, köpük partisi, yüzme partisi ve yiyecek ikramlarımız yer alıyor.

250 kapasiteli ve dört kattan oluşan gemi, Van turizmine de ayrıca katkı sağlıyor. Gemiye binen turistler bol bol fotoğraflar çekip gittikleri yerlerde paylaşıyorlar. Onların bu mutluluğu bizleri de ziyadesiyle memnun ediyor” ifadelerini kullandı.

Gemide ayrıca özel günler için partilerin de düzenlenebildiğini aktaran Aşan, “Gemide doğum günü partisi, evlenme teklifi, mezuniyet törenleri ve buna benzer her türlü kutlama partileri düzenliyoruz. Tekne turlarımız gündüz 4 saat, gece ise iki saat sürüyor.

Bizler bu manada tüm halkımızı Van’ın ilk ve tek eğlence gemisinde, Van Gölü’nün keyfini çıkarmaya bekliyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Van'da böyle bir geminin kendilerine hizmet vermesinden dolayı mutlu olduklarını belirten İranlı misafirler ise Festa Clup yetkililerine teşekkür ettiler.iha