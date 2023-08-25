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Wanhaber / Ramazan Çetin

Bayburt’ta düzenlenen 1. Dede Korkut Bisiklet Festivalinin koordinatörlüğünü yapan Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, bulundukları Bayburt ilinden Van Gölü için çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Ahlat’a geleceğini söyleyen Vangölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel, Bayburt’tan çağrıda bulunarak, “Van Gölü Alan Başkanlığı” taleplerini yineledi.

Özel, yaptığı çağrıda; “Bayburt’tan sesleniyoruz: Cumhurbaşkanımız Ahlat’a gelecekmiş. Her kim Cumhurbaşkanımıza ulaşacaksa selamlarımızı iletmesini ve aynı zamanda Van Gölü’nün korunması için, geleceğe taşınması için Van Gölü Alan Başkanlığı talebimizi lütfen kendilerine iletmesini rica ediyoruz.

Alan Başkanlığı ile Van Gölümüz geleceğe taşınacak, çocuklarımız bize rahmet okuyacaklar. Van Gölü’müzün geleceğe temiz ve mavi olarak aktarılması için ‘Van Gölü Alan Başkanlığının’ çıkarılmasını talep ediyoruz. Buradan hem selamlar iletiyor hem de destek istiyoruz” ifadelerini kullandı.