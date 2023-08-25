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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 18-24 Ağustos tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

18 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 2,79 gram esrar, 23,54 gram sentetik kannobinoid, 14,61 skunk, 7,51 gram sentetik uyuşturucu ve 6 sentetik hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 4'ü hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 14'ü hakkında ise "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.AA