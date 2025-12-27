İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Atakaş Hatayspor’u 4 – 0 mağlup ederek ligin ilk devresini galibiyetle tamamlamış oldu.

Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanan maçta temsilcimiz sahaya; Çağlar Şahin Akbaba, Zan Jevsenak, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Medeni Bingöl (Dk. 81 Güvenç Usta), Naby Youssouf Oulare, Aliou Badara Traore, Mehmet Özcan (Dk. 82 Muhammed Çoksu), Jefferson Nogueira Junior (Dk. 82 Anıl Yıldırım), Erdem Seçgin (Dk. 54 Sabahattin Destici), Emir Bars (Dk. 69 Crespi Regis) ve Ivan Cedric Bikoue Embolo ilk 11’i ile çıktı.

Atakaş Hatayspor ise; Demir Sarıcalı, Recep Burak Yılmaz, Ersin Aydemir (Dk. 58 Eren Güler), Yiğit Ali Buz, Engin Can Aksoy, Mustafa Said Aydın, Ali Yıldız (Dk. 84 Barış Üzel), Baran Sarka, Oğuzhan Matur, Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 89 Abdulkadir Adıyaman) ve Deniz Aksoy ilk 11’i ile mücadele etti.

Maçın ilk dakikalarından itibaren topa daha çok sahip olan taraf İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü oldu. Ancak maçın ilk bölümünde temsilcimiz pozisyon üretmekte güçlük çekti.

İlk devrenin son bölümüne girilirken Van Spor FK’de golcü isim Ivan Cedric sahneye çıktı ve girdiği pozisyonda fırsatçılığını konuşturarak takımını 1 – 0 öne geçiren golü kaydetti.

Bu golden sonra kırmızı – siyahlı ev sahibi ekip gol arayışlarını sürdürdü. Gelişen atakta 45 + 1’de bu kez genç oyuncu Emir Bars ceza sahası içine girdi ve kendi getirdiği topa düzgün bir vuruş yaparak skoru 2 – 0’a taşıdı. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Müsabakanın ikinci yarısında da İmaj Altyapı Van Spor FK topla daha çok oynayan taraf oldu. Zaman zaman gol yollarını yoklayan temsilcimiz kalesinde de zayıf da olsa pozisyon verdi.

Dakikalar 67’yi gösterdiğinde İmaj Altyapı Van Spor FK etkili atak geliştirdi. Ceza sahası dışında topla buluşan kaptan Medeni Bingöl mükemmel bir vuruşla meşin yuvarlağı bir kez daha ağlarla buluşturdu ve skoru 3 – 0’a getirdi.

Maçın son bölümünde de Van Spor FK gol arayışlarına devam etti. Maçın 90. dakikası oynanırken Van Spor FK atağında topla buluşan Muhammed Çoksu’nun vuruşunda Burak Yılmaz’ın çabası golü engellemeye yetmedi ve maç 4 – 0 oldu.

İlk devrenin son maçında rakibi Atakaş Hatayspor’u 4 – 0 mağlup etmeyi başaran İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, bu sezon en farklı galibiyetine imza atarak 3 puanını hanesine yazdırdı. Temsilcimiz ligin ilk devresini 27 puanla tamamlamış oldu.