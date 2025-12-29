Lig’de yeni bir ekip olmasına rağmen sezona iyi bir başlangıç yapan kırmızı-siyahlı temsilcimiz, tecrübeli Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde ilk haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekti. Ligin ilerleyen haftalarında inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Van ekibi, ilk devreyi orta sıralarda tamamlamayı başardı.

SEZONA İYİ BAŞLANGIÇ YAPTI

Sezonun ilk haftasında Boluspor ile deplasmanda karşılaşan İmaj Altyapı Van Spor FK, sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılarak lige moralli başladı. İkinci haftada sahasında Esenler Erokspor’u 1-0 mağlup eden temsilcimiz, 3. haftada Alagöz Holding Iğdır FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. İlk 3 haftada 7 puan toplayan Van ekibi, ligin dikkat çeken takımları arasında yer aldı.

4.haftada sahasında Bandırma Spor’a 2-1 mağlup olan kırmızı-siyahlılar, ardından Arca Çorum FK ve Özbelsan Sivasspor maçlarından golsüz beraberliklerle ayrıldı. 7. haftada Sipay Bodrum FK deplasmanında alınan mağlubiyet moralleri bozdu.

DOĞU DERBİLERİNDE ÖNEMLİ PUANLAR TOPLANDI

8.haftada oynanan ve “Doğu Derbisi” olarak adlandırılan karşılaşmada Amed Sportif Faaliyetler’i 3-0 mağlup eden Van Spor FK, ardından Erzurumspor FK deplasmanından 0-0’lık skorla döndü.

10. haftada Adana Demirspor A.Ş. deplasmanında alınan 4-2’lik galibiyet, ardından Sakaryaspor’u 3-2 mağlup eden Van ekibi, 12. hafta sonunda 20 puanla 7. sıraya yükseldi.

DÜŞÜŞ VE TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

13.haftadan sonra puan kayıpları yaşayan temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Serik Spor Futbol A.Ş ve Manisa Futbol Kulübü karşılaşmalarında istediği sonuçları alamadı. Yaşanan kötü gidişat sonrası Teknik Direktör Hakan Kutlu ile yollar karşılıklı olarak ayrıldı.

Takımın başına Osman Zeki Korkmaz getirilirken, ilk maçta Eminevim Ümraniyespor’a mağlup olan Van ekibi, ardından İstanbulspor A.Ş’yi 3-1 mağlup ederek çıkış sinyali verdi.

İLK DEVREYİ GALİBİYETLE KAPATTI

İlk devrenin son haftasında sahasında Atakaş Hatayspor’u 4-0 gibi net bir skorla mağlup eden temsilcimiz, bu galibiyetle puan tablosunda yeniden yükselerek ilk yarıyı 9. sırada tamamladı.

İLK DEVRE İSTATİSTİKLERİ

Temsilcimiz 19 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Müsabakalarda 27 gol atan Van ekibi kalesinde 20 gole engel olamadı. Vanspor FK, ilk devrede 27 puan topladı. .

2. DEVRE BOLUSPOR- VANSPOR MAÇIYLA BAŞLAYACAK

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, Trendyol 1. Lig’de ikinci devrenin açılış maçında 9 Ocak Cumartesi günü sahasında Boluspor’u konuk edecek.