Trendyol 1. Lig 22. Haftasında İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü sahasında Alagöz Holding FK’yı konuk edecek.

Zorlu mücadelenin hazırlıklarını sürdüren İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, taraftarlarının desteği ile sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.

24 Ocak Cumartesi günü Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak maçta görev alacak hakemler de açıklandı.

Maçta hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Kürşathan Akın ve Murathan Çomoğlu’nun yardımcı hakemlik yapacağı müsabakada dördüncü hakem olarak da Birkan Altındaş hazır bulunacak.

Cumartesi günü oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak.

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü bu maç öncesi 28 puanla 11. sırada bulunurken, konuk ekip Alagöz Holding Iğdır FK ise 33 puanla 7. sırada yer alıyor.