İmaj Altyapı Van Spor FK, ligin 22. hafta maçında Cumartesi günü (24 Ocak) sahasında Alagöz Holding Iğdır FK’yi ağırlayacak. Zorlu geçmesi beklenen karşılaşmada temsilcimiz galibiyeti kovalayacak.

Van Spor Futbol Kulübü taraftarlarının maça ilgi göstermesi ve takımlarını yalnız bırakmaması bekleniyor. Tribünlerde yerini alamayacak taraftarlar da maçın hangi kanaldan canlı yayınlanacağını merak ediyor.

VANSPOR’DA HEDEF GALİBİYET

Lig’de 22. hafta maçları yarın başlayacak ve Pazartesi günü oynanacak olan son karşılaşma ile sona erecek.

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nde bir yandan yeni transferler yapılırken öte yandan da Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde hazırlıklar sürüyor. Van ekibi, karşılaşmadan 3 puan alarak yeniden yükselişe geçmek istiyor.

Cumartesi günü oynanacak mücadele için temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK taraftarları biletlerini almaya devam ederken, karşılaşmayı tribünlerde takip edemeyecek olan sporseverler ise ekran başından takımlarını destekleyecek.

Kırmızı-siyahlı ekip, sezonun ilk devresinde rakibiyle oynadığı karşılaşmadan 0-0’lık beraberlikle ayrılmıştı.

KARŞILAŞMANIN CANLI YAYINLANACAĞI KANALLAR

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü- Alagöz Holding Iğdır FK arasındaki mücadele, 24 Ocak Cumartesi günü saat 16.00’da Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılaşma, sporseverler tarafından TRT Spor ve BeIN SPORTS 2 kanallarından canlı olarak izlenebilecek.