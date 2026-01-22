Van’da bu yıl çeşitli nedenlerle yuvadan düşen, yaralanan ya da annesinden ayrı kalan çok sayıda yaban hayvanı, YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alındı. Prof. Dr. Lokman Aslan’ın öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, merkeze getirilen hayvanlar türlerine ve ihtiyaçlarına göre rehabilitasyon sürecinden geçiriliyor.

İHA muhabirine konuşan Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, yaban hayvanlarının doğanın kendi dengesi içerisinde yaşamlarını sürdürebilecek donanıma sahip olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Aslan, "Merkezimiz Van Gölü Havzası’ndaki tüm yaban hayvanlarının karşılaştığı sorunlarla ilgilenmekte; ekolojik denge ve yaban hayatı için çalışan kurumlarla koordinasyon içinde doğal yaşamın sürdürülebilmesi adına çalışmalar yürütmektedir. Yaban hayvanı, insanla hiç temas etmemiş ve doğal yaşamını kendi habitatında sürdüren hayvan olarak tanımlanır.

Yaban hayvanları, kendi genetik özelliklerine bağlı olarak kış şartlarında yaşayabilecekleri ortama önceden hazırlık yapar. Doğal seleksiyon gereği, o ortamda yaşamını sürdürebilen ve genetik olarak en güçlü olan bireyler hayatta kalır. İnsan müdahalesi olmadığı, yaşam alanları bozulmadığı ve ekolojik denge korunabildiği sürece yaban hayvanları, ekolojik zincirdeki görevlerini yerine getirerek yaşamlarını devam ettirir" dedi.

"Acil müdahale gerektiren meteorolojik durum bulunmamaktadır"

Yaban hayvanlarının da insanlar gibi kışlık hazırlığını yaptığına dikkat çeken Aslan, "Nasıl ki insanoğlu geçmişten bu yana kışa hazırlık yaparak yiyeceğini ve yakacağını önceden temin ediyorsa, yaban hayvanları da kış aylarında beslenebilecekleri alanları ve saklanabilecekleri güvenli bölgeleri önceden belirler. Bu yönleriyle yaban hayvanları adeta birer ekonomist ve meteoroloji uzmanı gibi hareket eder.

Ülkemizde şu an itibarıyla yaban hayvanlarını afet boyutunda etkileyecek, acil müdahale gerektiren bir meteorolojik durum bulunmamaktadır. Bu nedenle çevrede görülen her yaban hayvanını tehlikede sanarak müdahale etmek, yakalayıp merkeze getirmek doğru bir yaklaşım değildir" diye konuştu.

Merkezde şu anda dağ keçisi, oklu kirpi, kaya kartalı, kızıl akbaba, şahin ve kukumav gibi farklı türlerin bulunduğunu aktaran Aslan, tedavisi tamamlanan hayvanların uygun şartlar oluştuğunda Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleriyle koordinasyon halinde tekrar doğaya salındığını kaydetti.