Ligde oynadığı son 11 lig maçında sahadan namağlup ayrılan Van temsilcisi, son haftalarda ortaya koyduğu istikrarlı gidişatını sürdürüyor. Son olarak sahasında konuk ettiği Kırklarelispor'u son dakikalarda Miraç Acer'le bulduğu golle 1-0 mağlup eden Vanspor, yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

Türkiye liglerinde mücadele eden takımlar arasında 14 maçtır kaybetmeyen Galatasaray ile yarışan Vanspor, bu serinini önümüzdeki haftalarda oynayacağı maçlarda da sürdürmek istiyor.

VANSPOR 11 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Ligde oynadığı son 11 lig maçında Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nü 1-0, Serik Belediyespor'u 4-2, Bucaspor 1928'i 1-0, Uşakspor'u 3-1, Balıkesirspor'u 3-0, Pazarspor'u 2-0, Fethiyespor'u 2-0, Adıyaman FK'yı 1-0 ve Kırklarelispor'u 1-0 mağlup eden Vanspor, Sarıyerspor ile 1-1, 1461 Trabzon FK ile ise 0-0 berabere kalmıştı. Ligde oynadığı son 11 lig maçında 9 galibiyet alan Van temsilcisi, 2 beraberlik alarak, istikrarlı gidişatını sürdürdü.

VANSPOR 19 ATTI, 4 YEDİ

Grupta oynadığı son 11 lig maçında rakip fileleri 19 kez havalandıran Vanspor, kalesinde ise 4 gol gördü. Son haftalarda kalesini gole de kapatan Van temsilcisi, bu başarısıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

GALATASARAY 14 MAÇTIR YENİLMİYOR

Öte yandan Türkiye ligleri arasında Vanspor ile birlikte Galatasaray da 14 maçtır kaybetmiyor. Vanspor'un yarıştığı Süper Lig temsilcisi ise, bu periyotta oynadığı maçlarda 13 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Galatasaray son oynadığı 14 lig maçında, Fatih Karagümrük'ü 2-0, Beşiktaş'ı 2-1, Başakşehir Futbol Kulübü'nü 7-0, İstanbulspor'u 2-1, Sivasspor'u 2-1, MKE Ankaragücü'nü 2-1, Fenerbahçe'yi 3-0, Hatayspor'u 4-0, Antalyaspor'u 2-1, Girensunspor'u 4-0, Ümraniyespor'u 3-2, Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederken, Gaziantep Futbol Kulübü'nün depremden dolayı ligden çekilmesiyle 3-0 hükmen galip sayıldı. Sarı- Kırmızılı takım bu periyotta Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Van Bölge Gazetesi