Maçın genelinde iyi bir oyun sergileyen ve bulduğu atakları gole çeviren Artı Değer Van Spor FK, deplasmanda ki galibiyetle hanesine 3 puanı yazdırıp devre arasına moralli gitti.

Karşılaşma Yeni Karaman Stadyumunda ev sahibi Karaman FK’nin vuruşuyla başladı. Maçın ilk dakikalarından itibaren baskısını hissettiren Artı Değer Van Spor FK, önemli pozisyonlar yakaladı. Her iki takım da pozisyonları gole çeviremeyince ilk yarı 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın 2. Yarısına temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, hızlı başladı. 67. Dk. Burak Kavlak köşe atışında güzel bir kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. İlk golden sonra baskısını daha fazla artıran Kırmızı-Siyahlı ekip dakika 89'da oyuna sonradan giren Hasan Bilal'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmada başka gol olmayınca maç temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK'nin galibiyetiyle sona erdi.

Ev sahibi Karaman FK sahaya; Mertcan Dağlı, Azad Filiz, Polat Yaldır, İlke Tankul, Hüseyin Mert Uyanıker, Cihat Aktaş, Anıl Gözütok, Ömer Faruk Yılmaz, Abdullah Sezgin, Resul Türkkalesi ve Mehmet Bağcı ile çıktı.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK ise; Kurtuluş Yurt, Burak Kavlak, Onur Özcan, Medeni Bingöl, Ahmet Eren, Erdem Seçgin, Eyüp Akcan, Mert Örnek, Harun Kavaklıdere, Bekir Can Kara ve Batuhan Kör ile mücadele etti.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK ligin 17 haftalık bölümünde galibiyet sayısını 9 yaparak puanını 30’a çıkarırken ev sahibi Karaman FK ise 23 puanda kaldı.