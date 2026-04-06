İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, ligde son haftalar yaklaşılırken aldığı kötü sonuçlarla eleştirilerin de odağında yer aldı.

İnişli – çıkışlı bir performansın ardından özellikle son haftalarda galibiyet hasreti çeken kırmızı – siyahlılarda kulüp başkanı Erol Temel, önemli açıklamalarda bulundu.

Hafta sonu Ankara Keçiörengücü deplasmanından alınan mağlubiyet dolayısıyla özür dileyen Temel; “Başta vefakâr ve cefakâr taraftarımız olmak üzere herkesten özür diliyoruz. Taraftarımız bugüne kadar her şartta takımının yanında olmuş, hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır. Bunun kıymetini çok iyi biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Her takımda olabileceği gibi Van Spor’da da zaman zaman maddi sıkıntıların olabileceğini kaydeden Başkan Temel, büyük bir mücadele verilerek takımın 1. Lig’e taşındığını hatırlattı.

“HER YIL ŞAMPİYON OLUNACAK DİYE BİR KURAL YOKTUR”

Van Spor’un bu noktalara kolay gelmediğini vurgulayan Temel; “Hiçbir takım her yıl şampiyon olacak diye bir kural yoktur. Son haftalarda istediğimiz sonuçları alamamış olabiliriz, fakat bu durum takımımızın küme düşeceği anlamına gelmez. Bu takım gereken tepkiyi verecek güce sahiptir. Biz de yönetim olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Daha önce nasıl başardıysak, yine başaracağız. Çünkü ‘aslan düştüğü yerden kalkar” dedi.

Başkan Erol Temel; “Bu şehrin takımıysa, bugüne kadar hangi iş insanı ya da kurum gerçek anlamda destek vermiştir? Eksik varsa bu hepimizin eksiğidir; hatta bu şehrin ortak sorumluluğudur” diyen Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel, son olarak gelecek yılı işaret ettiği açıklamasını şu sözlerle tamamladı; “Tüm zorluklara rağmen bu takım bugünlere kolay gelmedi. Ve biz asla pes etmeyeceğiz. İnşallah önümüzdeki sezon, doğrudan şampiyonluğa oynayan güçlü bir kadro kuracağız. Her zaman, her yerde… Varsa yoksa Van Spor.”

TAKIMIN İDMANINI İZLEDİ

Bu arada İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, 8 Nisan Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Serik Spor Futbol A.Ş. maçının hazırlıklarına Ankara’da başladı.

Ankara’da yapılan antrenmanı Kulüp Başkanı Erol Temel ve Genel Koordinatör Veysi Gencer de yerinde takip etti.

Başkan Temel ve beraberindekiler, teknik heyet ve oyuncularla da bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.