Trendyol 1. Lig’de son haftalara yaklaşılırken heyecan da tırmanıyor. Özellikle şampiyonluk potasındaki çekişme dikkat çekerken, play-off hattında da dengeleri değiştirecek sonuçlara imza atılıyor.

VAN SPOR FARKLI YENİLDİ

Play-off hesapları yapan temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, deplasmanda konuk olduğu Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü’ne 3 – 0 gibi farklı bir skorla mağlup oldu.

Kadrodaki sürpriz değişiklikle maça başlayan temsilcimiz umduğunu bulamadı ve sahadan yenilgiyle ayrıldı. Play-off’u amaçlayan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, bu mağlubiyetin ardından işini oldukça zora soktu. Temsilcimizin matematiksel olarak play-off şansı devam etse de, bu ihtimal oldukça düşük gözüküyor.

HAFTANIN SÜRPRİZİ

Haftanın en dikkat çeken sonuçlarından birine Adana Demirspor A.Ş. attı. Ligden düşmesi haftalar öncesinden netleşen Adana Demirspor, genç kadrosuyla sahasında konuk ettiği Manisa Futbol Kulübü’nü 2 – 1 mağlup etmeyi başardı.

ARCA ÇORUM SAHASINDA MAĞLUP

Şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan biri olan Arca Çorum FK, sahasında konuk ettiği Bandırma Spor’a 1 – 0 mağlup oldu. Ev sahibi ekip şampiyonluk yolunda yara alırken, konuk ekip ise play-off yolunda önemli bir adım atmış oldu.

ERZURUMSPOR KAZANDI

Şampiyonluk mücadelesi veren Erzurumspor FK, sahasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK’yı 2 – 1’lik skorla geçerek bir engeli daha aştı. Şampiyonluk iddiasını sürdüren Erzurumspor, sahasında önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

AMED SPORTİF FAALİYETLER VE ESENLER EROKSPOR’UN MAÇI BUGÜN

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler ile Esenler Erokspor’un maçları da bugün oynanacak. Amed Sportif Faaliyetler sahasında Boluspor’u konuk edecekken, Esenler Erokspor ise deplasmanda Özbelsan Sivasspor ile karşılaşacak. Spor severler bu maçların sonuçlarını da merakla bekliyor.

Ligin 33. Haftasında şu ana kadar oynanan maçların sonuçları şu şekilde;

Adana Demirspor A.Ş. 2 - 1 Manisa Futbol Kulübü

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. 4 - 1 Atakaş Hatayspor

Sipay Bodrum FK 1 - 0 Eminevim Ümraniyespor

Arca Çorum FK 0 - 1 Bandırma Spor

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 3 - 0 İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü

Sms Grup Sarıyerspor 3 - 0 Serik Spor Futbol A.Ş.

Erzurumspor FK 2 - 1 Alagöz Holding Iğdır FK

Sakaryaspor A.Ş. 2 - 2 İstanbulspor A.Ş.

05.04.2026 16:00 Özbelsan Sivasspor - Esenler Erokspor

05.04.2026 19:00 Amed Sportif Faaliyetler - Boluspor