Ligde son haftalara girilirken zirve yarışı kadar play-off ve küme düşme hattındaki mücadele de dikkat çekiyor. Puan sıralamasında takımlar arasındaki farkın az olması karşılaşmaların daha çekişmeli geçmesine neden oluyor. Play-off umudunu son haftaya kadar taşımak isteyen İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü de bugün deplasmanda zorlu bir maça çıkacak. Temsilcimizde hedef 3 puan.

Kırmızı-siyahlı Van ekibi, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla play-off hattından uzaklaştı. Temsilcimiz, deplasmanda rakibini mağlup ederek yeniden play-off hattına yaklaşmayı hedefliyor.

Milli maç arasının ardından geçtiğimiz hafta cuma günü kendi tesislerinde toplanarak karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan Van ekibi, gözünü 3 puana dikti. Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde çift antrenmanlarla çalışmalarını tamamlayan kırmızı-siyahlılar, bugün zorlu maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan Van temsilcisi, kritik mücadeleden 3 puanla ayrılarak play-off şansını artırmak istiyor.

Öte yandan kırmızı-siyahlı taraftarlar da deplasmanda takımlarını yalnız bırakmamak için biletlerini alarak tribünlerdeki yerlerini alacak.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü – İmaj Altyapı Van Spor FK karşılaşması, bugün (4 Nisan Cumartesi) Ankara Aktepe Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak.

Temsilcimiz Van ekibi 43 puanla 11. sırada bulunurken, rakibi Ankara temsilcisi 47 puanla 8. sırada yer alıyor.