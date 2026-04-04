İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü mücadelede; Çağlar Şahin Akbaba, Erdi Dikmen, Zan Jevsenak (Dk. 63 Erdem Seçkin), Santeri Wainö Emil Hostikka (Dk. 79 Emir Bars), Jefferson Nogueira Junior, Oğulcan Çağlayan, Kenneth Obinna Mamah (Dk. 63 Ivan Cedric), Sabahattin Destici (Dk. 63 Naby Oulare), Batuhan İşçiler, Muhammet Ensar Çavuşoğlu ve Bekir Can Kara kadrosuyla sahada yer aldı.

Ev sahibi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ise karşılaşmada; Emre Satılmış, Süleyman Luş, Abdullah Çelik, Wellington Ferreira Nascimento, Hüseyin Bulut, İbrahim Akdağ (Dk. 85 Erkam Develi), İshak Karaoğulu (Dk. 85 Ali Akman), Eduart Rroca (Dk. 78 Halil Can Ayan), Okwuchukwu Francis Ezeh, Odise Roshi (Dk. 85 Ousmane Diaby) ve Mame Biram Diouf (Dk. 31 Junior Fernandes) kadrosuyla sahaya çıktı.

Ligin 33. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelen Vanspor, karşılaşmaya istediği gibi başlayamadı. Ev sahibi ekip ilk dakikalardan itibaren Vanspor yarı sahasında etkili oldu.

Bu baskının sonucunda 9. dakikada Hüseyin Bulut’un golüyle Ankara Keçiörengücü 1-0 öne geçti. Golden sonra da ataklarını sürdüren Ankara temsilcisi farkı artırmak istese de ilk yarının kalan bölümünde başka gol bulamadı.

İlk yarıda zaman zaman etkili ataklar geliştiren temsilcimiz İmaj Alt Yapı Van Spor FK, yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Son vuruşlardaki başarısızlık nedeniyle beraberlik golü gelmeyince ilk yarı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya daha istekli başlayan taraf Vanspor oldu. Özellikle 50. dakikada Hostikka ve Mamah ile etkili gelen kırmızı-siyahlılar, aradığı golü bulamadı.

75. dakikaya kadar oyunda dengeyi kuran Vanspor, 77. dakikada kalesinde ikinci golü gördü. Gelişen kontra atakta Odise Roshi’nin golüyle skor 2-0’a geldi.

PENALTI MAÇIN SKORUNU BELİRLEDİ

Karşılaşmanın 78. dakikasında Ankara Keçiörengücü penaltı kazandı. Jefferson’un ceza sahası içindeki müdahalesi sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi. 80. dakikada Junior Fernandes’in golüyle fark üçe çıktı: 3-0.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca temsilcimiz İmaj Alt Yapı Van Spor FK sahadan 3-0 mağlup ayrıldı ve galibiyet özlemini sürdürdü.