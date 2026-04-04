Bugün sabah saatlerinde Van'da meydana gelen ve bölgede büyük paniğe neden olan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından devletin zirvesinden de "geçmiş olsun" mesajı geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada dualarının Van halkıyla olduğunu ifade etti.

Sarsıntının ardından gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Van Tuşba’da meydana gelen ve çevre illerimizden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

"Saha taramaları koordineli şekilde sürüyor"

Ankara kulislerinden edinilen bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın, deprem sonrası Van Valiliği ve AFAD yetkilileriyle iletişime geçerek bölgedeki son durum ve saha tarama çalışmaları hakkında anlık bilgi aldığı öğrenildi.

Şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybının bildirilmemesi sevinçle karşılanırken, deprem bölgesi Van’da ekiplerin teyakkuz halindeki çalışmaları devam ediyor.