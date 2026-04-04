Van'da meydana gelen ve paniğe sebep olan depremin ardından birçok isim geçmiş olsun paylaşımı yaptı. Depremin ardından İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği başta olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı, Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman ve Ticaret Bakanları ile çok sayıda siyasi isim sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajı paylaştı.

AFAD verilerine göre Van’ın Tuşba ilçesinde bugün 08.52’de 5,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve çok sayıda siyasi isim sosyal medya hesapları üzerinden Van halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Siyasi isimler, ülke ve milletin her türlü afet ve felaketten korunması temennisinde bulunurken, ilgili bakanlıklar ise saha ekiplerinin bölgede tarama ve takip çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Yaşanan depremin ardından, depreme ilişkin açıklama yapan bakanların mesajları şu şekilde oldu:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz;

“Van Tuşba’da meydana gelen ve çevre illerimizden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu;

“Merkez üssü Van’ın Tuşba ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen 5.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk bilgilere göre ulaşım ve haberleşme altyapımızda herhangi bir aksaklık bulunmamaktadır. İlgili kurumlarımızla koordinasyon halinde süreci yakından takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun.”

Adalet Bakanı Akın Gürlek;

“Van’ın Tuşba ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizden de hissedilen 5.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yüce Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş;

“Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan;

“Van’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Alparslan Bayraktar;

“Van Tuşba’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.”

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu;

“Van’ın Tuşba ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saha ekiplerimiz bölgede tarama faaliyetlerine titizlikle devam etmektedir. Şu an itibarıyla Bakanlığımıza ulaşan olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Süreci yakından takip ediyoruz. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır;

“Van Tuşba’da meydana gelen ve çevre illerden hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı;

“Van’ın Tuşba ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat;

“Van-Tuşba’da meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilmiş depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afet ve felaketten muhafaza eylesin.”