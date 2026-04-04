Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, merkez üssü Van’ın Tuşba ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı.

Van iş dünyası ve bölge halkıyla her fırsatta yakın temas kuran Hisarcıklıoğlu, sarsıntıdan etkilenen vatandaşlara destek mesajı verdi. TOBB Başkanı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Van’ın Tuşba ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."

İş dünyasından tam destek

Hisarcıklıoğlu’nun mesajı, depremin hissedildiği Van, Hakkari ve Bitlis gibi illerdeki Oda ve Borsa camiasında da yankı buldu. Edinilen bilgilere göre; deprem anından itibaren bölgedeki oda başkanlarıyla irtibat halinde olan Hisarcıklıoğlu’nun, olası bir ihtiyaç durumunda TOBB olarak her türlü desteğe hazır olduklarını ilettiği öğrenildi.

Şu an için bölgeden olumsuz bir haber gelmemesi sevinçle karşılanırken, sarsıntıdan etkilenen vatandaşlar için geçmiş olsun mesajları gelmeye devam ediyor.