Van’da bugün Filistin için yürüyüş düzenlenecek. “Siyonist İsrail ve Emperyalist ABD Ortadoğu’dan defol” sloganıyla bugün (4 Nisan Cumartesi) gerçekleştirilecek yürüyüşü Van Filistin’e Destek Platformu ve Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi birlikte organize ediyor.

YÜRÜYÜŞ BUGÜN YAPILACAK

Van Beşyol Meydanı’ndan başlayacak yürüyüş, Cumhuriyet Caddesi üzerinden devam edecek ve Kent Meydanı’nda son bulacak. Yürüyüşle, Filistin halkına destek mesajları verilecek.

Van Filistin’e Destek Platformu, halkı saat 16.30’da düzenlenecek yürüyüşe davet etti. Yürüyüş sonunda açıklama yapılması bekleniyor.