Ligin 33. hafta maçında İmaj Altyapı Van Spor FK deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz, azalan play-off umudunu artırmayı amaçlarken ev sahibi ekip ise play-off yarışının içinde kalmak için mutlak galibiyet amaçlıyor.

Saat 13.30’da başlayacak ve Aktepe Stadı’nda oynanacak maçın ilk 11’leri belli oldu. Ev sahibi ekip sahaya; Emre Satılmış, Süleyman Luş, Abdullah Çelik, Wellington Ferreira Nascimento, Hüseyin Bulut, İbrahim Akdağ, İshak Karaoğul, Eduart Rroca, Okwuchukwu Francis Ezeh, Odise Roshi ve Mame Biram Diouf ile çıkacak.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ise zorlu maça; Çağlar Şahin Akbaba, Erdi Dikmen, Zan Jevsenak, Santeri Wainö Emil Hostikka, Jefferson Nogueira Junior, Oğulcan Çağlayan, Kenneth Obinna Mamah, Sabahattin Destici, Batuhan İşçiler, Muhammet Ensar Çavuşoğlu ve Bekir Can Kara ilk 11’i ile başlayacak.