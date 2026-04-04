Van’da bugün saat 08.52’de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından saha tarama çalışmalarını sürdüren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinden ilk bilgiler gelmeye başladı.

ERMİŞLER MAHALLESİ’NDE AHIRDA KISMİ ÇÖKME

AFAD tarafından yapılan açıklamada, Tuşba ilçesine bağlı Ermişler Mahallesi’nde bir ahırın çöktüğü ihbarının alındığı bildirildi.

“ÇEVREDE GEREKLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMIŞTIR”

Açıklamada; “İhbar üzerine 1 araç ve 6 arama kurtarma personelimiz süratle bölgeye sevk edilmiştir. Olay yerine ulaşan ekiplerimiz tarafından yapılan ilk incelemelerde, ahır yapısında kısmi çökme meydana geldiği tespit edilmiş olup, çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Ekiplerimiz tarafından bölgede detaylı saha tarama çalışmaları yürütülürken, vatandaşlarımızın can güvenliği öncelikli olacak şekilde gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılmaktadır.” denildi.

AFAD Van olarak; meydana gelen deprem sonrası sahada tüm gelişmelerin yakından takip edildiği ve olası risklere karşı teyakkuz halinde çalışmaların sürdürüldüğü aktarıldı.

Kaynak: Mecnun Çali