Trendyol 1. Lig’in 33. haftasında Vanspor FK, deplasmanda Ankara Keçiörengücü’ne 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Vanspor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Maça iyi başlamadık. Golü yedikten sonra oyunun hakimiyetini aldık. İkinci gole kadar top bizdeydi. Bunların hepsini anlatabiliriz ama bu biraz hikaye anlatmaya gider. 2-0'dan sonra, disiplinden kopmuş görüntüyü içeride konuştuk. Bize yakışmadı. Maç 2-0 olabilir, 3-0 olabilir ama oyun disiplini devam etmek zorunda" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA