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TFF 2. Lig Beyaz Grupta ilk devrenin son maçı bugün Van’da oynanacak. Saat 14.00’te Van Atatürk Şehir Stadı’nda Van Spor FK ile Bursaspor karşı karşıya gelecek.

Dün oynanması gereken ancak hava muhalefetinden dolayı rakip takımın Van’a gelememesi nedeniyle bugüne ertelenen maç, Beyaz Grup’ta ilk devrenin son maçı olacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Van Spor FK ile Bursaspor arasında oynanacak olan maçta hakem Tayfun Sarı düdük çalacak. Sarı’nın yardımcılıklarını Oğuz Akyüz ve Baykal Tuna yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak da Mikail Cihangir görev alacak.

MAÇ CANLI YAYINLANACAK MI?

Bugün saat 14.00’te başlayacak olan Van Spor FK – Bursaspor maçı, VANTV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TARAFTARSIZ OYNANACAK

Van Spor FK – Bursaspor maçı, Van İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan kararla seyircisiz oynanacak.