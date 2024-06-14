TFF 2. Lig'de mücadele eden Vanspor, bugün saat 18:00'da Elite World Hotel Toplantı Salonunda olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirecek. Mevcut başkan Feyat Kıyak'ın yanı sıra Erol Temel, Gökhan Hanoğlu ve Gökhan Bayramoğlu'nun başkan adayı olduğu ileri sürülürken, bugün yapılacak olan kongrede çoğunluk sağlanması halinde yeni başkan belli olacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden ve ligi 75 puanla ikinci sırada tamamlayan Vanspor, Play-Off müsabakasında 1461 Trabzon FK ile eşleşmişti. İlk maçta deplasmanda rakibine 2-0 mağlup olan, ikinci maçta ise sahasında rakibiyle 1-1 berabere kalan Van temsilcisi, 1. Lig hayaline veda etmişti.

Bu kapsamda bugün saat 18.00'de Elite World Hotel'de olağanüstü genel kurula gidecek olan Vanspor, yeni başkanını seçecek. Bugünkü toplantıda ekseriyet temin edilemez ve çoğunluk sağlanamazsa, olağanüstü kongre bir hafta sonra aynı yer ve aynı saatte yapılacak. Mevcut başkan Feyat Kıyak'ın yanı sıra daha önce yönetimde yer alan Erol Temel, Gökhan Hanoğlu ve Gökhan Bayramoğlu'nun aday olacağı iddia ediliyor.

Güçlü isimlerin yarışacağı seçimde kazanan kişi Vanspor'un yeni kulüp başkanı olacak. Vanspor taraftarlarının yanı sıra, Van halkının gözünü çevirdiği kongrede kimin başkan olacağı ise merak ediliyor. Öte yandan Vanspor'un futbolculara 26 milyon, piyasaya 4 milyon, SSK'ya ise 14 milyon borcunun olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Feyat Kıyak, toplamda 40 milyon TL borçlarının olduğunu söylemişti.