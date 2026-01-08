İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, ligin ikinci devresinin başlangıç maçında yarın sahasında Boluspor’u ağırlayacak. Temsilcimizin galibiyet parolasıyla çıkacağı mücadele, iki kanaldan canlı olarak sporseverlerle buluşacak.

Kırmızı-siyahlı Van ekibi, yarın (9 Ocak Cuma) taraftarı önünde Boluspor’la karşılaşacak. Van Spor taraftarlarının maça büyük ilgi göstererek takımını desteklemesi beklenirken, stada gelemeyecek ya da il dışında bulunan taraftarlar ise karşılaşmanın hangi kanallardan canlı yayınlanacağını merak ediyor.

Lig’de 2. devre mücadeleleri yarın başlıyor. Van Spor, devre arasında Antalya’da kamp çalışmalarını tamamladı. Yeni transferleriyle birlikte Boluspor maçına hazırlanan ekip, bu karşılaşmadan 3 puan alarak ikinci devreye moralli başlamak istiyor.

Kırmızı-siyahlı Van ekibi, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde sıkı bir hazırlık dönemi geçirdi.

Yarın oynanacak mücadele için İmaj Altyapı Van Spor FK sevdalıları biletlerini almaya devam ederken, karşılaşmayı tribünden takip edemeyecek olan sporseverler ise ekran başından takımlarını destekleyecek.

Temsilcimiz kırmızı-siyahlı ekip ilk devre karşılaşmasında rakibini deplasmanda 3-2 mağlup etmişti.

KARŞILAŞMANIN CANLI YAYINLANACAĞI KANALLAR

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ile Boluspor arasındaki mücadele, 9 Ocak Cuma günü saat 14.30’da Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılaşma, sporseverler tarafından TRT Spor ve Tabii kanallarından canlı olarak izlenebilecek.