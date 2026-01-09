Trendyol 1. Lig’de 2. devre heyecanı başlıyor. Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, sahasında Boluspor’u konuk ediyor.

Zorlu geçmesi beklenen maçta her iki takım da sahaya galibiyet için çıkacak. Maça dakikalar kala takımların sahaya çıkaracakları ilk 11’ler de belli oldu.

İmaj Altyapı Van Spor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Çağlar Şahin Akbaba, Zan Jevsenak, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Batuhan İşçiler, Naby Youssouf Oulare, Aliou Badara Traore, Mehmet Özcan, Emir Bars, Santeri Wainö Emil Hostikka, Sabahattin Destici ve Ivan Cedric Bikoue Embolo ilk 11’i ile takımını sahaya çıkarmayı tercih etti.

Konuk ekip ise sahaya; Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Loic Robert Kouagba, Işık Kaan Arslan, Lucas Pedro Alves De Lima, Doğan Can Davas, Dean Liço, Mario Cesar Azevedo Alves Balburdıa, Barış Alıcı, Devran Şenyurt ve Arda Usluoğlu ilk 11’i ile çıkacak.

Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 14.30’da başlayacak.