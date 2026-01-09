Van'ın Çatak ilçesinde geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken; kar kalınlığının yer yer bir metreye yaklaştığı ilçede vatandaşlar, ahırlarının çökmemesi için damlarda kar temizleme mesaisine başladı. Aşırı kar yükü nedeniyle çökme ve kazaların önüne geçmek isteyen vatandaşlar, küreklerle damlara çıkarak biriken karları temizliyor.



Mahallesi gençlerinden Ertan Taşkulak, "Karla mücadele ediyoruz. Damın üzerinde yaklaşık 1 metre kar yağmış. Onu temizlemeye çalışıyoruz. Altta da koyun ve inek var, temizlemesek çökecek. Kış mevsimi zor. Hele Ocak, Şubat çok zor geçiyor. Bu sene kar çok yağdı. Kar berekettir çok şükür" dedi.