Trendyol 1. Lig’de mücadele eden İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, ligin 21. hafta maçında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaştı. Zorlu mücadelede gol sesi çıkmayınca taraflar puanları paylaştı.

KÖTÜ TEZAHÜRAT GEREKÇESİYLE PFDK’YA SEVK

Hem ev sahibi Esenler Erokspor hem de temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, bu maçta çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Ev sahibi ekibin PFDK’ya sevkinde; “Esenler Erokspor Kulübü’nün 17.01.2026 tarihinde oynanan Esenler Erokspor-İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” denildi.

Van Spor ise şu gerekçeyle PFDK’ya sevk edildi; “İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün 17.01.2026 tarihinde oynanan Esenler Erokspor-İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”