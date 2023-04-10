TFF 2. Futbol Ligi Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor, ligin 31. haftasında deplasmanda Ankara Demirspor ile karşılaştı.

TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda saat 15.00'te başlayan maçı; İlker Yasin Avcı, Anıl Küçükkaraca ve Çağrı Yıldırım hakem üçlüsü yönetirken, dördüncü hakem olarak Yalçın Taşkınfurat görev aldı.

Ev sahibi Ankara Demirspor sahaya; Ömercan Avci, Hüseyin Eren Bektaş, Alperen Kuyubaşı, Abdullah Çelik, Mustafa Hüseyin Seyhan, Ahmet Sivri, Harun Aydın, Mert Örnek, Metehan Altunbaş, Göktan Işılak ve Ümit Yasin Arslan ilk onbiri ile çıktı.

Konuk Vanspor ise Ümit Bozkurt teknik sorumluluğunda sahaya; Haydar Yılmaz, Miraç Acer, Furkan Saki, Uğur Adem Gezer, Erkul Küçük, Emre Oymak, Sedat Komi, Emrah Tacir, Utku Şen, Sabit Hakan Yılmaz ve Hasan Bilal ilk onbiri ile çıktı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Ankara Demirspor Alperen'in attığı golle 1-0 öne geçti.

37. dakikada Vanspor'da Utku Şen attığı kafa golü ile eşitliği sağladı:1-1

Maçın ilk yarısı atılan karşılıklı gollerle berabere tamamlandı.

Karşılaşmanın 78. dakikasında Tayyip Kanarya'nın penaltıdan attığı golle Vanspor 2-1 öne geçti.

80. dakikada Ankara Demirspor Metehan'ın golüyle eşitliği buldu:2-2

Maç 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Vanspor, kaybettiği iki puan sonucu 63 puanla üçüncü sıraya geriledi. Van Bölge Gazetesi