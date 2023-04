Cumartesi günü taraftarı karşısında lider Kocaelispor'u konuk eden ve 66. dakikada Emrah Tacir ile penaltı atışından faydalanamayan Vanspor, aynı dakika içinde rakip takımın bir eksikle oynamasını avantaja çeviremedi.

Lider Kocaelispor ile arasındaki puan farkını 2'ye düşürme fırsatını değerlendiremeyen Kırmızı- Siyahlı takım, oynadığı son üçüncü maçta da galip gelemedi. Ligde oynadığı son 19 lig maçında 14 galibiyet ve 5 beraberlik alan Van temsilcisi, GMG Kastamonuspor ve Ankara Demirspor maçının ardından Kocaelispor ile de berabere kaldı.

Ligin 30. Haftasında evinde GMG Kastamonuspor ile 0-0, 31. Haftada deplasmanda Ankara Demirspor ile 2-2 berabere kalan Vanspor, ligin 32. Haftasında konuk ettiği lider Kocaelispor ile yenişemedi.

Van temsilcisi, yarın oynayacağı Kırşehir Futbol Spor Kulübü karşısında galibiyet hasretine son vermek istiyor. Son 19 lig maçında Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nü 1-0, Serik Belediyespor'u 4-2, Bucaspor'u 1-0, Uşakspor'u 3-1, Balıkesirspor'u 3-0, Pazarspor'u 2-0, Fethiyespor'u 2-0, Adıyaman FK'yı 1-0, Kırklarelispor'u 1-0, İskenderunspor'u 2-0, Zonguldak Kömürspor'u 1-0, Diyabekirspor'u (3-0 hükmen), Karacabey Belediyespor'u 2-0, Etimesgut Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Vanspor, Sarıyer ile 1-1, 1461 Trabzon FK ile 0-0, Kastamonuspor ile 0-0, Ankara Demirspor ile 2-2, Kocaelispor ile ise 0-0 berabere kaldı.

Toplam 32 maçta 18 galibiyet, 10 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Van temsilcisi, bu periyotta rakip fileleri 43 kez havalandırırken, kalesinde ise 20 gol gördü. Kırmızı- Siyahlı takım, 32. Hafta maçlarının tamamlanmasının ardından 64 puanla üçüncü sıradaki yerinde kaldı. Vanspor'un pozitif olarak değerlendirileceği tek durum ise, 19 maçtır olmaması.

KOCAELİSPOR 69 PUANLA LİDERLİĞİNİ KORUDU

Van'da oynanan maçın son 35 dakikalık bölümünü 10 kişi tamamlayan lider Kocaelispor, aldığı beraberlikle puanını 69'a yükseltirken, sahasında Ankara Demirspor'u 1-0 mağlup eden İskenderunspor ise, 65 puanla ikinci sıraya yükseldi.

Vanspor 64 puanla üçüncü sıradaki yerinde kalırken, deplasmanda Fethiyespor'a 2-0 mağlup olan Bucaspor 1928, 63 puanla dördüncü sıraya geriledi. Evinde Sarıyer'e 2-1 mağlup olan 1461 Trabzon FK, 62 puanla beşinci sırada yer alırken, haftayı mağlubiyetle kapatan Ankara Demirspor ise 59 puanla altıncı sırada yer aldı.

Sahasında Etimesgut Belediyespor'a 1-0 mağlup olan Karacabey Belediyespor, 55 puanla yedinci sırada yer alırken, haftayı 3-0 hükmen galip kapatan Serik Belediyespor ise, 45 puanla sekizinci sırada yer aldı. Konuk ettiği Kırşehir Futbol Spor Kulübü'ne 2-0 mağlup olan Zonguldak Kömürspor, 44 puanla dokuzuncu sırada yer alırken, Kırşehir temsilcisi ise 42 puanla onuncu sıraya yükseldi.

Evinde Balıkesirspor ile 0-0 berabere kalan Kırklarelispor, 40 puan +2 averajla on birinci sırada yer alırken, Fethiyespor ise 40 puanla on ikinci sıraya yükseldi. Haftayı 3-0 hükmen galip kapatan GMG Kastamonuspor, 37 puan -5 averajla on üçüncü sırada yer alırken, Etimesgut Belediyespor ise 37 puan -3 averajla on dördüncü sıraya geriledi.

Zorlu Trabzon deplasmanında galip gelen Sarıyer 36 puanla on beşinci sıradaki yerini korurken, Pazarspor'a 2-0 mağlup olan Uşakspor ise 26 puanla on altıncı sırada bulunuyor. Ligden çekilen Adıyaman FK, 23 puanla on yedinci sırada yer alırken, Balıkesirspor ise 21 puanla on sekizinci sırada yer aldı.

Pazarspor 17 puanla on dokuzuncu sırada yer alırken, ligden çekilen Diyarbekirspor ise 15 puanla son sırada yer aldı. Van temsilcisi Çarşamba günü deplasmanda Kırşehir Futbol Spor Kulübü'ne konuk olacak.

