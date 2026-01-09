Trendyol 1. Lig’de kısa süren devre arası tamamlandı. İkinci devrenin başlangıç maçında İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ile Boluspor karşı karşıya gelecek.

Devre arası hazırlıklarını Antalya Belek’te gerçekleştirdiği kampta yapan kırmızı – siyahlılar, taraftar desteğini de arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Zorlu geçmesi beklenen maç öncesi konuk ekip 29 puanla 8. sırada yer alırken, ev sahibi Van Spor FK ise 27 puanla 9. sırada bulunuyor.

MAÇIN BAŞLAMA SAAT 14.30

Bugün Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 14.30’da başlayacak. Van Spor taraftarları tribünlerdeki yerini alarak takımlarını destekleyecek.

MAÇIN HAKEMLERİ

İmaj Altyapı Van Spor FK - Boluspor maçını hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Coşkunses’in yardımcılıklarını Samet Özkul ve Onur Gülter yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak da Ömer Faruk Gültekin hazır bulunacak.