TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden temsilcimiz Acn Türk Sigorta Van Spor FK evinde 1461 Trabzon FK'yı konuk ediyor. Van Atatürk Şehir Stadı'nda oynanacak karşılama saat 14:00'te başlayacak.

ZORLU BİR MAÇ OLACAK

Acn Türk Sigorta Van Spor FK ile 1461 Trabzon FK arasındaki karşılaşmanın son derece zorlu geçmesi bekleniyor. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren her iki takım, 3 puan için sahaya çıkacak.

MAÇ CANLI YAYINLANACAK

Van Atatürk Şehir Stadı'nda saat 14:00'te başlayacak olan karşılama Van Tv ekranlarından naklen yayınlanacak.