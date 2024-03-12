Van’ın en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesinde 10 yılı aşkın süredir inşası süren Van Mall AVM’nin inşaatı 2019 yılında tamamlandı. Bir takım teknik aksaklıklar sebebiyle bir türlü açılamayan AVM, 22 Mart günü kapılarını Vanlılara aralıyor.

156 ayrı mağazanın hizmet vereceği AVM’nin, kuyumcuların hizmet vermesi için planlamalar yapılan -2’nci katı, çeşitli tadilat çalışmalarından 1 ay kadar sonra açılacak.

Hizmet vermeye daha geç başlayacak olan diğer bir kat ise; restoran katı olacak. Misafirlere yemek hizmeti verilecek kat, AVM binasının çatısında sürmekte olan tadilatlar sebebiyle açılıştan bir süre sonra tam anlamıyla hizmete açılmış olacak.