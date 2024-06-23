Tarım alanlarında bulunan bitkilerin kök ve saplarında yer alan karbon ve azot miktarı zararlı böcek üremesine neden olabildiği için vatandaşlar kendi imkânları ile anız yakarak duruma müdahale etmeye çalışsa da, bu durum büyük yangın felaketlerine neden olabiliyor.

Uzmanlar tarafından yapılan uyarılarda anız yakma işlemi sırasında kontrolden çıkan alevlerin büyük yangınlara sebep olabileceği bildiriliyor.

Türkiye’de hayvancılığın en yaygın yapıldığı illerden biri olan Van’da ise yine hayvan yemi için ekilen tarla alanlarında yapılacak olan herhangi bir anız yakma işlemi, kontrolsüzce büyük bir yangına dönüşebilir.

Konuya dikkat çekmek isteyen Tuşba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü “Anız yakma, yangını önle” başlığı ile vatandaşları uyardı.

Tuşba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, “Anızın yakılması ile topraktaki organik madde yakılarak yok edilmektedir. Bu durum toprakları daha verimsiz hale getirmektedir.” şeklinde uyarı bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan uyarıda ise anız yakan şahıslar 5 yıl süre ile tarımsal desteklemelerden men edilirken aynı zamanda idari para cezası da uygulanacak.