Van Filistin’e Destek Platformu, Gazze’de yaşanan olaylara dikkat çekmek için 23 Mayıs Cuma günü yürüyüş organize ediyor. Saat 20.00’da Beşyol Meydanı’nda başlayacak olan yürüyüş, Kent Meydanı’nda yapılacak konuşma ile sona erecek. Yürüyüşe, Hamas Yöneticisi ve Dünya Alimler Birliği Filistin Birim Başkanı Dr. Mervan Ebu Ras’ın da katılması bekleniyor.

Gazze’de yaşanan insanlık dramına karşı dikkat çekmeyi hedefleyen platform, 23 Mayıs Cuma günü saat 20.00’da Beşyol Meydanı’nda toplanacak.

Gazze halkına desteğini göstermek isteyen katılımcılar, buradan Kent Meydanı’na kadar yürüyerek dayanışma mesajı verecek.

Yürüyüşün sonunda Kent Meydanı’nda düzenlenecek konuşma programında, Dr. Mervan Ebu Ras, Gazze’deki son durumu anlatacak.

Van Filistin’e Destek Platformu, etkinliğe tüm Van halkını davet ederek, Filistin’e destek mesajının güçlü bir şekilde duyurulmasını amaçlıyor.