Festivalin açılışını yapan Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Koçak ve İlçe Emniyet Müdürü Sercan Haskan, sergiyi gezerek projeler hakkında bilgi aldı.

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Öğrencileri yaptıkları çalışmadan dolayı kutlayan Erdoğan, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini güçlendiren festivalin önemli bir etkinlik olduğunu belirtti.

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Emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere ve organizasyon ekibine teşekkür eden Erdoğan, etkinlik kapsamında başarılı olan öğrencilere ödüllerini verdi.

Teknoloji Festivali

Festivalde öğrencilerin bilişim, yenilenebilir enerji, çevre koruma ve mesleki teknoloji alanlarında geliştirdiği yenilikçi projeler sergilendi.

Kaynak: AA