Muradiye Kaymakamlığı tarafından yürütülen "İlk Kimliğim, İlk Kitabım" projesi kapsamında kimlik kartı almak için nüfus müdürlüğüne gelen çocuklar ve ebeveynleri, aynı zamanda halk kütüphanesine gönüllü üye yapılıyor. Proje ile çocuklara hem kimlik kartları hem de kütüphane kartları teslim ediliyor. Bu yıl içerisinde 100 çocuk ve ebeveynine kütüphane üyelik kartı verildi. Proje ile ailelerin kütüphanelere yönlendirilmesi, çocukların ise bilimsel ve duygusal gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, Muradiye İlçe Nüfus Müdürlüğü ve İlçe Halk Kütüphanesi işbirliği ile hayata geçirilen 'İlk Kimliğim, İlk Kitabım' projesi ile çocukların erken yaşta kitapla buluşmalarını ve kütüphaneye üye olmalarını amaçladıklarını söyledi. Aydoğan, "Bu sayede doğumu gerçekleşen bebeklerimizin ilk kimliğini almaya geldiklerinde nüfus müdürlüklerinde kütüphane üyelikleri yapılıyor.

Bebek yaşta kütüphane üyesi olan çocuklarımız kitapla erken yaşta hem dil becerilerinin gelişmesini hem de bilimsel ve sosyal açıdan gelişmelerine uygun kitaplarla ücretsiz olarak buluşmalarını önemsiyoruz. Erken yaşta ücretsiz ve kolay bir şekilde kitaplara ulaşan bebeklerimiz ve ailelerimiz, bu sayede çocuklarının gelişimine katkı sağlamış olacaklar. Bu projede bunu hedefliyoruz" dedi.

Muradiye Nüfus Müdürlüğü büro personeli Kübra Yürektürk ise kütüphane ile birlikte yürüttükleri çalışmayla her bebeğe kütüphane üyeliği oluşturduklarını belirterek, "Ebeveynler, ilçe kütüphanelerinden ücretsiz bir şekilde kitaplara ulaşım sağlayabilecekler ve oradan aldıkları kitaplarla da aslında çocuklarının bilimsel ve duygusal gelişimlerine katkı sağlayabilecekler. Çocuklar okuma yaşına geldiğinde de aslında birkaç kitabı birlikte bitirmiş olacaklar" ifadelerini kullandı.

Yeni doğan bebeğine kimlik çıkarmak için nüfus müdürlüğüne gelen Halis Tuncer ise proje ile ilgili memnuniyetini dile getirerek, "Bugün nüfus müdürlüğümüze bebeğimizin kimliğini çıkarmak üzere geldiğimizde çok güzel bir sürprizle karşılaştık. Nüfus müdürlüğü ve ilçe halk kütüphanesi, Muradiye Kaymakamlığının öncülüğünde yapmış oldukları projeye katılımla ilgili bize davette bulundular. Biz de çok heyecanlandık, çok mutlu olduk. Hemen çocuğumuzun kaydını yaparken kütüphane kaydını da yapmış olduk. Bugün ve devamında ilçe kütüphanesine gelip çocuğumuza ilk kitabımızı alıp okuduk. Çok mutluyuz, bu projeye katkı sunan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Hizmetten duydukları mutluluğu dile getiren Suna Tuncer de, "Muradiye’de kalıyoruz. Bugün eşimle beraber nüfus müdürlüğüne geldik. Orada bir sürprizle karşılaştık. Kızımın kimlik kartını çıkaracaktık normalde, baktı ki devletin yeni bir projesi var. Bize söylediklerinde çok mutlu olduk. Bebek ve çocuk kütüphanesi açmışlar. Kimlik kartı da çıkardılar. Bizlere sundular. Biz de o merakla direk kütüphaneye geldik. Çok mutlu olduk. Eşimle beraber şimdi kızımla kitaplara bakıyoruz. Kitapları inceliyoruz ve kitaplarla ilgileniyoruz. Devletin böyle imkanlar sunması çok güzel, bizi çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu.