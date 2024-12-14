Meteoroloji’nin verilerine göre; Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgasının devam edeceği bildirildi. Kent genelinde hava sıcaklıkları eksi dereceleri görürken, bazı ilçelerde termometrelerin -19’u bulması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin raporuna göre; Van genelinde havanın parçalı bulutlu, gece saatlerinde yer yer sis ve pusun etkili olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kent genelinde 3 ila 5 derece mevsim normalleri altında seyretmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Van’da buzlanma ve don olaylarının yanı sıra kuvvetli kuvvetli rüzgar uyarısında da bulundu.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Kuvvetli rüzgar uyarısı yapan Meteoroloji, “Rüzgarın akşam saatlerine kadar bölgemizde kuzeyli ve batılı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), yükseklerde yer yer kısa süreli fırtına (60-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalara, çatı uçması, kar savrulması, rüzgar üşümesi ve enerji nakil hatlarında kopma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” şeklinde paylaşımda bulundu.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Buzlanma ve don olaylarına karşı da uyarıda bulunan Meteoroloji, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” ifadelerini bildirdi.

Van’da bugün ve yarın tahmin edilen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde olacak; Bahçesaray; 14 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu -9/-2 C 15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu -11/5 C Başkale; 14 Aralık Cumartesi: Hafif kar yağışlı -10/-8 C 15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu -13/0 C Çaldıran; 14 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu -13/-8 C 15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu -17/-3 C Çatak; 14 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu -11/-2 C 15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu -11/4 C Edremit; 14 Aralık Cumartesi: Parçalı bulutlu -7/-3 C 15 Aralık Pazar: Sisli -12/0 C Erciş; 14 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu -9/-5 C 15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu -13/-1 C Gevaş; 14 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu -6/-4 C 15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu -10/0 C Gürpınar; 14 Aralık Cumartesi: Hafif kar yağışlı -7/-7 C 15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu -14/0 C İpekyolu; 14 Aralık Cumartesi: Parçalı bulutlu -7/-3 C 15 Aralık Pazar: Sisli -12/0 C Muradiye; 14 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu -10/-5 C 15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu -15/-1 C Özalp; 14 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu -13/-8 C 15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu -18/-4 C Saray; 14 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu -14/-9 C 15 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu -19/-4 C Tuşba; 14 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu -7/-3 C 15 Aralık Pazar: Sisli -12/0