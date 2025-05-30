Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nün yayınladığı verilerine göre, Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyrederken, rüzgar güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu;

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek sıcaklık 21 derece

Tuşba;

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek sıcaklık 21 derece

Edremit;

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek sıcaklık 21 derece

Bahçesaray;

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek sıcaklık 22 derece

Başkale;

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek sıcaklık 17 derece

Çaldıran;

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek sıcaklık 22 derece

Çatak;

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek sıcaklık 23 derece

Erciş;

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek sıcaklık 23 derece

Gevaş;

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek sıcaklık 21 derece

Gürpınar;

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek sıcaklık 22 derece

Muradiye;

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek sıcaklık 22 derece

Özalp;

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek sıcaklık 21 derece

Saray;

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek sıcaklık 20 derece