Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nün yayınladığı verilerine göre, Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyrederken, rüzgar güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;
İpekyolu;
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek sıcaklık 21 derece
Tuşba;
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek sıcaklık 21 derece
Edremit;
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek sıcaklık 21 derece
Bahçesaray;
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek sıcaklık 22 derece
Başkale;
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek sıcaklık 17 derece
Çaldıran;
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek sıcaklık 22 derece
Çatak;
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek sıcaklık 23 derece
Erciş;
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek sıcaklık 23 derece
Gevaş;
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek sıcaklık 21 derece
Gürpınar;
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek sıcaklık 22 derece
Muradiye;
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek sıcaklık 22 derece
Özalp;
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek sıcaklık 21 derece
Saray;
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek sıcaklık 20 derece