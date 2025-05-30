Nesine 2. Lig Final karşılaşması 1 Haziran Pazar günü Kayseri’de oynanacak. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen karşılaşma için hazırlıklar devam ederken AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, Kayseri’ye gitmek isteyen taraftarlar için otobüs tahsis ettiklerini belirtti.

“TARAFTARLARIMIZA 5 OTOBÜS TAHSİS EDİYORUZ”

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Artı Değer Van Spor FK- Batman Petrol Spor AŞ maçı için taraftarlarımıza 5 adet otobüs tahsis ediyoruz. Her zaman Vanspor’un destekçisi ve yanlarında olacağız. Van’ımıza, halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Vanspor’a başarılar diliyoruz.” sözlerine yer verdi.