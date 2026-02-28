Van’da yağış sonrası dün itibarıyla 390 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, yapılan çalışmalar sonucunda 230 yerleşim yerinin yolu yeniden ulaşıma açıldı. Ancak 160 yerleşim yerinin yolu halen kapalı bulunuyor.

EN ÇOK ETKİLENEN İLÇELER TUŞBA VE BAŞKALE

Son yağışlarla birlikte en çok etkilenen ilçeler ise Tuşba ve Başkale oldu. Her iki ilçede toplamda 69 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalı.

Edinilen bilgilere göre; Bahçesaray ilçesinde 5 mahalle ve 18 mezra yolu, Başkale ilçesinde 17 mahalle ve 17 mezra yolu, Çatak ilçesinde 3 mahalle ve 17 mezra yolu, Gevaş ilçesinde 3 mahalle ve 7 mezra yolu, Gürpınar ilçesinde 7 mahalle ve 13 mezra yolu, Özalp ilçesinde 5 mahalle ve 7 mezra yolu, Saray ilçesinde 5 mahalle ve 1 mezra yolu ile Tuşba ilçesinde 25 mahalle ve 10 mezra yolu olmak üzere toplam 160 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı durumda.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.