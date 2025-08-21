Van Hüsrev Paşa Camii ve Külliyesi’ni bazı turistlerin uygunsuz kıyafetlerle ziyaret etmesi tartışmalara yol açarken Vanlı turizmci Murat Beyaz, konuya ilişkin çözüm önerileri paylaştı.

Vanlı turizmci Murat Beyaz, tartışmalara neden olan cami ziyaretinin ardından Rehberli Tur önerisinde bulundu.

Kenti ziyaret eden İranlı turistlerin rehbersiz gezdiğini ve rehbersiz turun yasal olmadığını kaydeden Turizmci Beyaz, bu yönde adımlar atılmasının doğru olacağını kaydetti.

Konuya dair çözüm önerilerini paylaşan Turizmci Beyaz; “Çözüm; rehberli tur. Profesyonel rehber ile gezen turistler rehber tarafından uyarılır. Ya üstünüze başınıza dikkat ederek camiye gidin der, üstü başı uygun değilse içeriye sokmaz. İranlı turistler rehbersiz geziyorlar. Üstelik rehbersiz tur yasal da değil” dedi.

Bir başka öneri daha paylaşan Vanlı Turizmci Murat Beyaz; “Cami girişinde bir görevli ve gerekli malzemeler (örtü ve uygun kıyafet) bulundurulur. İçeri girecek olan kadın turistlerin kıyafeti uygun değilse uygun hale getirilir ve öyle içeri alınır. Aksi yine yeniden turist ahlakımızı bozuyora döner ve kaybeden Van olur.” ifadelerini kullandı.