Gençlere spor alışkanlığının kazandırılması, futbolun sevdirilmesi, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için Van Gençlerbirliği Spor Kulübü, 2007-2012 doğumlu sporcuların yer aldığı alt yapı seçmelerini gerçekleştirdi.

İpekyolu Futbol sahasında (Stadyum arkası) gerçekleşen ve Teknik Direktör Furkan Balka, Yardımcı Antrenör Ferdi Saygan, Fitness ve Kondisyoner Koçu Ayaz Çali’nin liderliğindeki 2 günlük seçmelere yaklaşık 800 Vanlı sporcu katıldı.

“VANLI SPORCULAR ÇOK YETENEKLİ”

Amaçlarının Van'da görülemeyen yetenekli sporcuları, civar ilçelerdeki yetenekli çocukları keşfedip onları futbola kazandırmak olduğunu söyleyen Gençlerbirliği Spor Kulübü hocaları, “Çocuklara en önemlisi özgüven aşılamak, sosyalleştirmek, içine kapanık çocukların kendine güvenebilmelerini sağlamak istiyoruz. Van’a futbola yeni bir hava katmak istiyoruz. Öncelikli hedefimiz çocukları geliştirmek, çocukların başarılı olabilmesini sağlamak, kendilerini tanımalarını ve kendilerindeki cevheri görebilmelerini sağlamak ve başarılara imza atmaktır. Çok yetenekli sporcularımız var ve onları keşfetmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandılar.

“REKOR KATILIM GERÇEKLEŞTİ”

Hedeflerinin yüksek olduğunu belirten Hocalar, “İlk defa kurulan bir kulüp olmamıza rağmen Van'da rekor sayıya yakın, rekor diyebileceğimiz bir sayıda yoğunluk yaşadık. Yaklaşık 150 sporcuyu seçerek seçmeleri tamamladık. Antrenmanlarımıza hemen başlayacağız. Hedeflerimiz yüksek olduğu için çalışmalarımıza hemen başlayacağız. Kontenjanımız kısıtlı olduğu için maalesef diğer sporcularımızı elemek zorunda kaldık ve bunun üzüntüsünü yaşıyoruz.” şeklinde konuştular.