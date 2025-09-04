Gazze’ye yönelik İsrail ablukasına karşı uluslararası kamuoyu güçlü bir dayanışma örneği sergiliyor. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 44 ülkeden aktivistler, sanatçılar, doktorlar, gazeteciler ve politikacılardan oluşan yüzlerce kişi, insani yardım taşıyan gemilerle Gazze’ye doğru yelken açtı.

Filo, Tunus’tan hareket etti ve önümüzdeki günlerde Gazze kıyılarına ulaşmayı hedefliyor. Yola çıkan gemilerde gıda, ilaç ve temel yaşam malzemeleri bulunuyor.

“ABLUKAYI KIRMAK VE UMUT TAŞIMAK İÇİN BURADAYIZ”

Katılımcılar, sadece yardım ulaştırmayı değil, aynı zamanda tüm dünyaya Filistin halkıyla omuz omuza olduklarını ilan etmeyi amaçlıyor.

Filistin’e Destek Platformu adına Van’dan Muhammed Garip Cesur, Dr.Halil İbrahim Çinkılıç, Dr. Salih Merdivan ve Şerif Bilgin de filoda yer alıyor.

Siyer Vakfı Kurucusu Mehmet Emin Yıldırım, “Yaklaşık iki yıldır Gazze’de yaşananlar, insan olan herkesin yüreğini yakıyor. Biz de bu yanan yüreklerden biriyiz. Bugüne kadar birçok programa katıldık, çeşitli çalışmalar yaptık. Şimdi çok önemli bir adım atıyoruz. Birkaç gün içinde Tunus’tan yelken açarak Gazze’ye doğru yola çıkacağız. Duamız, bu soykırımın ve ambargonun sona ermesine, insani bir koridorun açılmasına vesile olmaktır. İnşallah selametle Gazze’deki kardeşlerimize ulaşırız.” dedi.

Yıldırım, Gazze’ye ulaşmanın kendileri için büyük bir mutluluk ve sorumluluk olduğunu vurgulayarak, kamuoyundan dua ve destek beklediklerini de ifade etti.

“GAZZE 44 ÜLKENİN VİCDANINI TUNUS’A GETİRDİ”

Gazze yolculuğuna katılan bir diğer isim olan akademisyen ve yazar Ramazan Kaya da, “Gazze acılarıyla yoğrulmuş, yüreği bu coğrafyayla atan herkesin duaları kabul oldu. Bu sefer gerçekten büyük bir hareket var. 44 ülkeden 80'e yakın gemiyle Gazze’ye doğru yola çıkıyoruz. Siyonistler bile bu karşı duruş karşısında şaşkın. Biz inanıyoruz ki bu filo, Gazze’nin umudu olacak. Bu sadece katılanların değil, dua eden ve destek veren herkesin ortak seferidir.” diye konuştu.

“SEMBOLİK BİR DİRENİŞTİR”

Ramazan Kaya, bu hareketin yalnızca yardım değil, aynı zamanda sembolik bir direniş olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı; “Nasıl ki Hz. Musa Nil’e terk edildiğinde bir gün Firavun’un sonu geldiyse, Akdeniz’e terk edilen bu filo da zalimlerin sonunu getirecek. Musaların yolu açılacak. Özgür Kudüs’te, özgür Mescid-i Aksa’da yeniden buluşmayı Rabbimiz bizlere nasip etsin.”

Sivil toplum temsilcileri, bu tür eylemliliklerin sadece denizde değil, karada ve havada da sürmesi gerektiğini, dayanışma ve direniş ruhunun diri tutulmasının zorunlu olduğunu vurguluyor.