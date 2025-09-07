Van’ın tanınan gazetecilerinden, Van Ulusal Ajans ve Gürpınar Gazetesi imtiyaz sahibi Sabahattin İdiz, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kentte uzun yıllardır gazetecilik yapan İdiz, özellikle Gürpınar ilçesinde yürüttüğü yayıncılık faaliyetleriyle biliniyordu.

Van'da yerel basın için emek veren Sabahattin İdiz’in vefatı, Van basın camiasında derin üzüntüye yol açtı.

Merhum Sabahattin İdiz’in cenazesi gece saatlerinde Gevaş Elmalı Mezarlığı'na defnedildi.

Aile taziyeleri Gevaş Elmalı Taziye Evi'nde kabul edecek.

Bizlerde WanHaber olarak merhuma yüce Allah'tan rahmet; değerli meslektaşlarımız Yusuf, Necmi ve Atilla İdiz başta olmak üzere tüm İdiz ailesine başsağlığı dileriz.