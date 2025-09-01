Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği Van İl Başkanı eğitimci Ferhat Men, madde bağımlılığı yaşının düştüğünü ifade ederek, ailelerin çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurarak ve önleyici adımlar atarak bu sorunun önüne geçebileceğini vurguladı.

Van’da madde bağımlılığı tehlikesine karşı alınabilecek önlemler ve farkındalık çalışmaları, çocukları koruma noktasında büyük önem taşıyor. Okul çevresinde veya sosyal ortamlarda arkadaş gruplarının etkisiyle madde kullanımına başlayan gençlerin olabileceği uyarısını yapan Men, bu durumun, hem sağlık sorunlarına hem de gençlerin eğitim ve sosyal hayatlarında ciddi aksamalara yol açabileceğini kaydetti.

Bu süreçte, ailelerin çocuklarıyla kuracağı sağlıklı iletişim ve gözlemin, sorunun çözümünde en etkili yöntem olarak öne çıktığını dile getiren Eğitimci Ferhat Men, Van’da madde bağımlılığına karşı ailelerin proaktif bir rol üstlenmesi gerektiğini söyledi. Men, “Aileler, çocuklarının sevildiğini ve değerli olduğunu hissettirmeli. Van’ın güçlü aile yapısı, bu tür risklere karşı en büyük kalkan olabilir. Çocuklarla düzenli vakit geçirmek, onların duygularını anlamak ve arkadaş çevrelerini doğal yollarla gözlemlemek çok önemli.” dedi. Men, ailelerin yasaklayıcı bir üslup yerine, madde kullanımının zararlarını yaşa uygun bir şekilde anlatması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Örneğin, ‘Bunu yapma!’ demek yerine, bir belgesel izleyerek veya açık bir sohbetle madde kullanımının hayatı nasıl etkilediğini anlatmak daha etkili. Ailelere bu anlamda oldukça fazla görev düşüyor, ilk eğitim nasıl ki ailede başlıyorsa, ilk gözlem de ailede olmalı, bu durumda tüm ebeveynleri uyararak ılımlı bir yaklaşımla çocukları bu kötülüklerden korumaları gerektiğini düşünüyorum.”

“ÇOCUKLARA HOBİ VE BECERİ KAZANDIRMAK ÖNEMLİ”

Men, çocuklara hobi ve beceri kazandırmanın önemine de değinerek, “Van’ın kültürel zenginlikleri, çocukları sanata, spora veya doğa aktivitelerine yönlendirmek için büyük bir fırsat. Müzik kursları, halk oyunları veya doğa yürüyüşleri, çocukların boş zamanlarını olumlu şekilde değerlendirmesini sağlar.” dedi.

Ayrıca, okullarda rehber öğretmenler ve aileler arasında daha sıkı bir iş birliği kurulmasını öneren Men, “Van’daki gençlik merkezleri ve spor kulüpleri, farkındalık kampanyalarını artırmalı. Çocukların riskli davranışlara yönelmesini önlemek için toplum olarak birlikte hareket etmeliyiz. Spor, sanat, doğa aktiviteleri gibi alanlarda çocuğun kendini geliştirmesine olanak sağlamak, onun boş zamanlarını olumlu şekilde değerlendirmesini sağlar. Tek düze bir yaşam süren çocuklar, zararlı alışkanlıklara daha kolay yönelebilir. Bu nedenle, çocukları kurslara veya aktivitelere yönlendirmek önemli.” diye konuştu.